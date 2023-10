Marschiert Israel heute in Gaza ein? So ist die aktuelle Lage

per Mail teilen

Die Kämpfe zwischen Israel und Hamas gehen unvermindert weiter. Am Abend hat die israelische Armee auch Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen. Aber auch der Süden Gazas wird offenbar beschossen, hat eine ARD-Mitarbeiterin am Abend im "Weltspiegel" berichtet. Dabei hat Israel die Zivilisten aufgerufen, genau dorthin zu fliehen, um sich vor Angriffen zu schützen. Auch die Wasserversorgung soll zwischenzeitlich eingestellt worden sein, scheint aber wieder anzulaufen. "Es gibt wohl einzelne Punkte im südlichen Gaza-Streifen, wo Menschen an Wasser kommen", sagt Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Aber flächendeckend werde die Gegend nicht mit Wasser versorgt. Auch Strom und humanitäre Güter fehlten.

Wo die israelische Armee zurzeit angreift und ob die Fluchtkorridore offen geblieben sind, klärt SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen im Gespräch mit Jan-Christoph Kitzler.