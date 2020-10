Jürgen Stang aus Nordrhein-Westfalen hat sich beim Skiurlaub in Ischgl im März mit Covid-19 infiziert. Er reagiert erleichtert auf den Bericht einer Expertenkommission in Österreich. Darin steht, dass beim Krisenmanagement in dem Tiroler Wintersportort Fehler gemacht worden sind. Unter anderem hätte die Skisaison früher als geschehen beendet werden müssen. Stang, der nach seinem Aufenthalt in Ischgl erkrankte und zwölf Tage im Krankenhaus verbrachte, sprach im SWR von einem Teilerfolg: „Wir sind ganz unbekümmert als Gruppe dorthin gefahren. Zum ersten Mal haben wir dann am Mittwoch von dem Virus gehört. Da wurden einige Après-Ski-Lokale geschlossen. (…) Und zwei Tage später kam dann die Meldung: Ihr müsst aus dem Tal raus.“ Für Stang ist klar, warum Urlauber wie er nicht früher informiert worden sind: „Habgier – ganz einfach. Man wollte den Liftbetrieb weiter aufrechterhalten. Man wollte volle Betten haben.“ Das hat Jürgen Stang im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll gesagt.