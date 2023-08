In Heilbronn entsteht ein Zentrum für Künstliche Intelligenz, ein Innovationspark mit dem Namen Ipai. Das Land Baden-Württemberg will den Park mit 50 Millionen Euro Anschubfinanzierung vorantreiben. Ein Konsortium unter Führung der Dieter-Schwarz-Stiftung gibt noch einmal die gleiche Summe. Was sich hinter der Idee verbirgt, das wollte SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler von Anna Wacker wissen. Wacker gehört dem Projekt-Management an.