IOC wählt Bach-Nachfolger: Das fordern Athleten vom neuen Präsidenten

Die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wählen in dieser Woche einen neuen Präsidenten . Der Deutsche Thomas Bach tritt nach fast zwölf Jahren an der Spitze ab. Was heißt das für die Olympische Gemeinschaft?

Bach habe versucht, viele Interessen zu vereinen, was nicht immer ganz im Sinn der Athletinnen und Athleten gewesen sei, sagt Johannes Herber, Geschäftsführer des Vereins "Athleten Deutschland", der die Interessen von deutschen Kadersportlern vertritt. "Wir hätten uns gewünscht, dass er bei steigenden Einnahmen stärker in Richtung Einnahmenteilung gedacht hätte. Was wir nicht feststellen konnten, war, dass die Mitbestimmungsrechte der Athletinnen und Athleten gestärkt wurden", so die Bilanz des ehemaligen Basketballprofis Herber zu Bachs Amtszeit.



Wenn man sich die Olympischen Spiele anschaut, sieht man, dass es ein hyper-professionalisiertes Geschäft ist. Die einzigen, denen nicht Professionalität zugestanden wird, von denen immer noch gesagt wird, 'das sind Amateure', sind die Athletinnen und Athleten, die eigentlich den Ursprung dieser Wertschöpfungskette bilden.



Forderung: Athleten an IOC-Einnahmen beteiligen

Die Einnahmen des IOC stiegen konstant. Man werde im kommenden olympischen Zyklus wahrscheinlich acht bis neun Milliarden Euro einnehmen. "Aus unserer Sicht ist unverständlich, dass davon nicht auch einiges mit den Athletinnen und Athleten direkt geteilt wird." Die Interessengruppe "Athleten Deutschland" habe bei ihrer Gründung vom IOC 25 Prozent der Einnahmen gefordert, die direkt an die Athleten ausgeschüttet werden. Seiner Ansicht nach kann man über verschiedene Modelle nachdenken.

Man kann auch überlegen, ob man den Athletinnen und Athleten mehr Möglichkeiten gewährt, mit ihren eigenen Sponsoren während der Olympischen Spiele zu werben. Wenn man das aber nicht möchte, muss man sich mit der Athletenkommission des IOC zusammensetzen, aber auch mit unabhängigen Athletenvertretungen und Spielergewerkschaften - und aushandeln, was ein angemessener Prozentsatz wäre, den man zumindest mit denjenigen teilen kann, die an den Olympischen Winter- und Sommerspielen teilnehmen.

Mit Herber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.