per Mail teilen

Das Jahr endet so wie es anfängt. Mit hohen Preisen, hoher Inflation und unsichere Lage an den Finanzmärkten. Macht es da noch Sinn, in Aktien zu investieren oder soll ich doch lieber ganz andere Wege gehen? Wie ich auch im neuen Jahr mein Geld sinnvoll investieren kann, darüber spricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Saidi Sulilatu, Youtuber beim Geldratgeber Finanztip.