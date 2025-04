Invasive Ameisen machen Probleme in Baden-Württemberg

Die invasive Ameisenart "Tapinoma magnum" aus dem Mittelmeerraum sorgt bei uns immer wieder für Ärger. Den Ameisen gefällt es offenbar in Baden-Württemberg - so gut, dass sich Millionen davon im Ortenaukreis ausgebreitet haben. Vor allem in Schutterwald, einem kleinen Ort bei Offenburg. Dort nagen sie an Stromkabeln und unterhöhlen Gehwege. In Kehl ist ein Spielplatz seit Monaten geschlossen, weil überall Ameisen sind. In Reinheim in Hessen war eine Grundschule befallen. In Offenburg gibt es deshalb heute eine Art Krisentreffen. Politiker und Wissenschaftler treffen sich dort. Warum sich die Ameisen so schnell ausbreiten und was dagegen getan werden sollte, erklärt der Insektenkundler Dr. Bernhard Seifert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.