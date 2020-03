SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: Corona-Sitzungspause fürs Parlament

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach will eine Sitzungspause. Er hält es nicht für sinnvoll, dass die Bundestags-Abgeordneten quer durch Deutschland reisen, um sich in Berlin zu treffen. Stattdessen sollte die nächste Sitzungswoche ausfallen. Dass Städte wie Berlin Busse und Bahnen streichen, hält er nicht für klug, weil sich dann in weniger Bussen mehr Leute drängeln würden. Besser sei es, wie bei der Bahn, wenn mehr Züge mit weniger Passagieren fahren würden.