Politikexperte Schroeder: Brandenburg wird Rot-Rot-Grün

Vierzeiler: Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder rechnet damit, dass es in Brandenburg unter großen Schwierigkeiten zu einer rot-rot-grünen Regierung kommen wird. In Sachsen werde die CDU nur durch einen Wortbruch wieder regierungsfähig. Die AfD ist im Osten so erfolgreich, weil sie Protestpartei ist, glaubt der Politikwissenschaftler. Den Parteiausschluss von Doris von Sayn-Wittgenstein deutet Schroeder als ein Signal gegen die Entwicklungen der letzten Monate in der AfD.