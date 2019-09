Bodo Ramelow (Linke): "… als wenn wir eine Kolonie wäre"

Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), fordert eine gerechtere Steuerverteilung in Deutschland. Es müsse stärker darauf geschaut werden, wo die Wertschöpfung stattfinde. Konkret macht er das im SWR Interview der Woche fest am Verhältnis zwischen Daimler und seinen Zulieferern: Da finde beim Motorenbau in Thüringen Wertschöpfung statt, die Steuern fielen aber nur in Stuttgart an. Für sich selbst sieht er darüber hinaus keine Zukunft an der Spitze der Bundespartei.