Surfen, streamen, Daten in der Cloud speichern. Seit Jahren steigt der Datenverkehr im Netz rasant an. Vielen von uns ist gar nicht bewusst, dass das eine enorme Auswirkung auf das Klima hat. Wäre das Internet ein Land, käme es beim CO2-Austoß in die TOP 10 – und da nicht auf einen der letzten Plätze. Werner und Tobi diskutieren: Wie lassen sich die Treibhausgasemissionen verringern? Können auch wir Verbraucher etwas tun? Und wie viel Strom verbraucht eigentlich das Streamen meiner Lieblingsserie?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.