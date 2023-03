Internationaler Tag gegen Rassismus: Welche Aufstiegschancen haben Migranten in Deutschland?

Wie gut gelingt Integration in Deutschland? Es gibt Erfolgsgeschichten über den sozialen Aufstieg. Ein Beispiel ist Betiel Berhe, die 1982 in Ulm als schwarzes Arbeitermigrantenkind geboren wurde. Heute ist sie als Ökonomin sowie als Anti-Rassimus-Trainerin tätig und hat das Institut für Social Justice & Radical Diversity in München mitbegründet.

"Aus einer gewissen Perspektive verkörpere ich ein Aufsteigermärchen", sagt Betiel Berhe. Allerdings bewertet sie ihre eigene Erfolgsgeschichte innerhalb der migrantischen Arbeiterklasse als Ausnahme. Ihr Aufstieg sei nicht repräsentativ. Er verschleiere, dass in Deutschland die Chancen auf Bildungsgerechtigkeit nach wie vor nicht gegeben seien.

Wie Betiel Berhe die Ungleichbehandlung in der Schule selbst erfahren hat, erzählt sie anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus (21. März) im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.