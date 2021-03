Es ist schade, aber wir brauchen ihn noch: Heute ist internationaler Frauentag. In Berlin ist der Tag ein Feiertag, aber auch im restlichen Land können wir uns darauf besinnen, was wir noch verändern wollen, damit Frauen und Männer gleichberechtigt leben können. Das gilt in allen Lebensbereichen, natürlich auch in der Kultur. Und da gibt es noch viel zu tun, sagt Gerburg Jahnke. Sie ist Kabarettistin und Moderatorin, unter anderem bekannt geworden durch das Frauenkabarett-Duo Missfitts und durch die Kabarettsendung Ladies Night im Ersten. SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern hat mit ihr gesprochen.