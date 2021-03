per Mail teilen

Fußball ist Männersache… so denken immer noch viele Männer. Frauen, die sich in dieser angeblich exklusiven Domäne bewegen, werden oft verspottet oder gar sexistisch angegangen oder beschimpft. All das hat Claudia Neumann erlebt, sie ist Sportreporterin beim ZDF. Wie sie die Frauenfeindlichkeit im Fußball erlebt, schildert sie im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.