per Mail teilen

In Deutschland essen zu gehen, bedeutet eine Weltreise zu machen. Man kauft Baklava beim Türken, Shawarma beim Syrer, Pizza beim Italiener oder man kostet Blinis aus Russland. Aber: Wie sehr prägen diese Esskulturen die Gastfreundschaft in Deutschland? Und andersrum: Wie viel von deutscher Mentalität steckt in einer z.B. türkischen oder russischen Gastfreundschaft?