Intensivmediziner Karagiannidis: "Wir sehen schon wieder einen fast exponentiellen Anstieg"

Das Robert Koch-Institut warnt davor, dass die Corona-Zahlen in der kommenden Zeit dynamisch anwachsen könnten. Der Chef der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, sagte dazu im SWR: "Wir hatten das Phänomen, dass wir im Sommer schon von Herrn Wieler (dem Leiter des Robert Koch-Instituts) gehört hatten, dass die vierte Welle begonnen hat. Das war im Westen vor allem die Welle der Reiserückkehrer. Wir haben dann beobachtet, dass die Zahlen wieder etwas rückläufig waren. Und wir sehen jetzt seit zwei Wochen deutlich steigende Inzidenzen und parallel entwickelt sich die Zahl der Neuaufnahmen auf die Intensivstationen auch wieder deutlich nach oben." Karagiannidis wies im Gespräch mit SWR-Moderatorin Sabine Hackländer daraufhin, dass "entgegen dem, was in den letzten Wochen immer wieder berichtet worden ist" die Inzidenzen eng mit den Aufnahmen auf den Intensivstationen zusammenhingen. "Wir sehen vor allem in den Bundesländern mit niedrigen Impfquoten wieder einen fast exponentiellen Anstieg."