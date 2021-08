Ein tausend Jahre altes Wissen über den Gleichklang von Geist und Körper, aber auch große Kompetenz im Umgang mit Technik und IT - viele Menschen aus Indien scheinen Tradition und Moderne in ihrem Leben erfolgreich miteinander zu vereinbaren. Sind sie deshalb als Fachkräfte weltweit so begehrt? Wie kommt es, dass sie in den Fächern Mathematik und Informatik so erfolgreich sind? Welches Land empfinden sie stressiger zum Leben - Deutschland oder Indien?

In SWR Aktuell Mondial sprechen Claudia Bathe und Cüneyt Özadali mit hochqualifizierten indischen Fachkräften, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben: Dr. Shine Koorkaparambil ist Ayurveda-Mediziner und leitet ein Kurzentrum in Bad Rappenau. Vjayakumar Mohan Kanniah ist IT- Experte bei Schott Glas in Mainz, seine Frau Sharanya Nagendiran ist Ärztin. mehr...