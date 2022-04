Integration durch Fußball: Wie der SV Sinzheim einem ukrainischen Geflüchteten hilft

Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind gekommen, um erst einmal in Deutschland zu bleiben. Sport kann bei der Integration helfen. Der SV Sinzheim im Kreis Rastatt will einem Geflüchteten durch Fußball eine Perspektive bieten. Andreas Kraft, Jugendleiter im Verein, freut sich, dass der junge Fußballspieler aus der Ukraine am kommenden Wochenende sein erstes Spiel für den SV Sinzheim absolvieren wird. Ein glücklicher Zufall sei es, dass in der Mannschaft drei weitere Fußballer mit ukrainischen Wurzeln spielen würden. "Die sprechen die Sprache. Dadurch war sofort eine Kommunikation da. Die Integration war sehr schnell gelungen."

Warum soziales Engagement beim SV Sinzheim eine große Bedeutung hat, erläutert der Jugendleiter des Vereins im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.