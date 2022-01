Ins neue Jahr rutschen, aber sicher!

Der lange und dunkle Winter drückt nicht nur auf das Gemüt, er kann auch gefährlich für unsere Gesundheit sein. Ein Ausrutscher auf dem glatten Gehsteig, ein Autounfall, weil man in der Dunkelheit vom Weg abgekommen ist - oder die klassische Erkältung. An Silvester droht eine Extra-Packung an potenziellen Unfällen - und die fangen schon in den eigenen vier Wänden an, beispielsweise beim Sektflasche öffnen. Wie Sie sicher ins neue Jahr kommen, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Arzt und Journalisten Lothar Zimmermann gesprochen.