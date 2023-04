Inklusiver Arbeitsmarkt: "Beitrag gegen Fachkräftemangel"

per Mail teilen

Der Bundestag entscheidet am Donnerstagnachmittag (20.04.) über das Gesetz zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarktes. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, begrüßt das Vorhaben. Sie sieht darin das Bekenntnis der Politik, "dass Menschen mit Behinderungen einen wichtigen Beitrag leisten können, um den Fachkräftemangel zu beseitigen."

Die Arbeitgeber rief die VdK-Präsidentin zu mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung der beruflichen Tätigkeiten auf. Für körperlich oder geistig eingeschränkte Frauen und Männer müsse es "Arbeitsplätze geben, die den Fähigkeiten und Möglichkeiten der Menschen entsprechen." Die Unternehmen seien in der Pflicht, Arbeitsschritte entsprechend zu gestalten, dass behinderte Menschen sie ausüben könnten. "Wer ein Mittel und einen Weg finden möchte, der findet das auch."

An welcher Stelle das Gesetz zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarktes nach Meinung Verena Benteles zu kurz greift, erläutert sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg.