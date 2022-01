Ingo Zamperoni: Erstürmung des US-Kapitols - "Ich konnte es nicht glauben"

Der Jahrestag der Kapitolerstürmung am 6. Januar ist in dieser Woche für viele ein Grund, die Ereignisse noch einmal Revue passieren zu lassen. Bestürzt und schockiert sei er gewesen, so beschreibt ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni seine Gefühlslage beim Anblick der entfesselten Meute, die sich an diesem Tag gewaltsam Zugang zum Kapitol verschaffte. Es sei der Versuch gewesen eine legitime Wahl zu untergraben und daran zu rütteln. Was Zamperoni über den Stand der politischen Aufarbeitung denkt und wie er sich die fast ungetrübte Gefolgschaft republikanischer Wählerinnen und Wähler zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erklärt, ist ebenfalls im Interview zu hören.