Ingo Wellenreuther tritt beim KSC ab und die DFL vor dem Wiederbeginn

- Der Karlsruher SC muss sich einen neuen Präsidenten suchen. Ingo Wellenreuther hat heute sein Amt beim Fußball-Zweitligisten aufgegeben. - Der KSC spielt am Samstag in der 2. Liga zum Wiederbeginn des Profifußballs zuhause gegen Darmstadt.In der ersten Liga hat Hoffenheim ebenfalls ein Heimspiel. Die TSG empfängt Hertha BSC. - Auch beim SC Freiburg freut man sich darauf, dass nach fast 10 Wochen der Ball endlich wieder rollt. Der SC muss am Samstag in Leipzig ran. - Ferrari hat innerhalb von nur zwei Tagen einen Ersatz für Sebastian Vettel gefunden. Der Formel 1 Rennstall aus Maranello hat Carlos Sainz von McLaren verpflichtet.