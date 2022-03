Infodate am Morgen: EU verhandelt mit Taliban, Kabinett beschließt Hochwasserhilfen

per Mail teilen

Die EU-Außenminister wollen mit den Taliban in Afghanistan verhandeln, fordern aber die Einhaltung von Menschen- und Frauenrechten. In Haiti steigt die Zahl der Erdbebenopfer weiter. Das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos verklagt die NASA, weil sie den Auftrag für eine Mondlandefähre an Space X von Tesla-Chef Elon Musk vergeben hat. Finanzexpertin Anja Ciechowski gibt Tipps zum Thema Teilzeitarbeit. Außerdem beschließt das Bundeskabinett heute den Hochwasser-Wiederaufbaufonds von 30 Milliarden Euro.