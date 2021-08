US-Präsident Biden sagt, er habe mit Chaos in Afghanistan rund um den Abzug der internationalen Truppen gerechnet. Das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags will herausfinden, warum die Geheimdienste die Lage in Afghanistan so falsch eingeschätzt haben.

Chaos in Afghanistan, Hochwasser, Waldbrände, Erdbeben und dazu die Corona-Pandemie. Die Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Maren Urner erklärt, wie man seelische Belastungen durch die scheinbare Dauerkrise in den Griff bekommt.