Die Lage auf dem Kabuler Flughafen bleibt unübersichtlich. Trotzdem will die Bundeswehr heute vier weitere Flüge nach Kabul unternehmen. Die Bundeswehr rechnet mit Kosten von 40 Millionen Euro für den Evakuierungseinsatz.

Das Bundeskabinett hat den Wiederaufbaufonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Höhe von 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. 16 Milliarden davon sollen noch in diesem Jahr ausgezahlt werden. Das Rote Kreuz hat ein Soforthilfe-Förderprogramm für Schulanfänger in der Katastrophenregion gestartet. Familien können 100 Euro pro Kind bekommen.