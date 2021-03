Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Amtsinhaber mit ihren Parteien wieder gewonnen. Die CDU hat historisch schlechte Ergebnisse eingefahren und muss Fehleranalyse betreiben. Jetzt wird spekuliert, ob und wie Regieren auch ohne die CDU möglich wäre. Vor allem die SPD bringt auch für den Bund eine Ampelkoalition wie in Rheinland-Pfalz ins Gespräch. Politikexperten sind noch skeptisch.

In der Corona-Krise steigen die Infektionszahlen weiter. Trotzdem sind seit heute in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mehr Schüler im Präsenzunterricht. Und gute Nachrichten für Menschen, die über Osterurlaub nachdenken: Die Balearen sind kein Corona-Risikogebiet mehr, trotzdem gelten immer noch strenge Einreiseregeln.