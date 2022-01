Info-Date: Bundestag debattiert über Impfpflicht und Bundesregierung verspricht der Ukraine Militärhelme

per Mail teilen

Im Bundestag haben Abgeordnete heute erstmals über die mögliche Ausweitung der Corona-Impfpflicht debattiert. Ab Mitte März gilt diese im Gesundheits- und Pflegewesen. Im Bundestag gibt es nun Vorschläge, sie entweder für alle Erwachsenen ab 18 Jahre oder nur für Ältere auszuweiten. Eine weitere Gruppe lehnt eine allgemeine Corona-Impfpflicht hingegen ab. Bis Ende März soll eine Entscheidung fallen.

Wegen des Ukraine-Konflikts führen Deutschland und Frankreich heute Gespräche mit Vertretern aus Moskau und Kiew. Das Treffen im sogenannten Normandie-Format findet auf Beraterebene in Paris statt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat angekündigt, 5.000 deutsche Militär-Helme in die Ukraine zu schicken. Waffenlieferungen lehnt die Bundesregierung dagegen weiter ab. Kritik an der Helm-Lieferung kommt aus der Opposition.