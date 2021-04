per Mail teilen

"Landes-Corona-Notbremse" vor "Bundes-Notbremse": Die Landesregierung in Baden-Württemberg zieht im Alleingang Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor, die der Bund erst noch beschließen will. Seit heute gelten verschärfte Regeln, wenn die Zahl der Neuinfektionen an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Außerdem gibt es nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Museen, Galerien und Zoos wie auch Wettannahmestellen müssen dann wieder schließen.

Können Arbeitgeber verlangen, dass sich Mitarbeiter gegen das Coronavirus impfen lassen? Generell nicht, sagt Philip Kranz, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Allerdings müssten sie damit rechnen, dass Arbeitnehmer eventuell eine Tätigkeit ausüben müssen, bei der das Risiko weniger hoch ist, andere Mitarbeiter anstecken zu können.