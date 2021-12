Info-Date am Morgen: Zu wenig Impfstoff für Booster-Kampagne; Sacharow-Preis für Nawalny

Von Gesundheitsminister Lauterbach sind beunruhigende Aussagen zu hören: Anfang nächsten Jahres wird es wohl nicht genügend Corona-Impfstoff geben. Das hat er in den ARD-„Tagesthemen“ gesagt. Man habe eine Inventur durchgeführt - und die Vorgängerregierung habe zu wenig Impfstoff bestellt.

Heute wird im Europaparlament der Sacharow-Preis verliehen. In diesem Jahr geht er an den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Seine Tochter Daria Nawalny wird den Preis heute in Strasbourg für ihn entgegennehmen. Nawalny selbst sitzt weiter in einer Strafkolonie in der Nähe von Moskau.