Info-Date am Morgen: Wissler will Linke allein weiterführen; weitere Massengräber in Kiewer Vorort entdeckt

Die Linke steht vor einem Scherbenhaufen. Co-Parteichefin Janine Wissler will vorerst im Amt bleiben. Doch auch sie steht unter großem Druck. Der Vorstand der Linken hat sich derweil bei den Opfern sexueller Übergriffe innerhalb der Partei entschuldigt - und dafür, nicht früher reagiert zu haben. Das steht in einem Beschluss, den der Vorstand nach einer Krisensitzung am späten Abend veröffentlicht hat. Teil des Papiers ist auch eine Handlungsstrategie - der Vorstand will zum Beispiel, dass in den Landes- und Kreisverbänden Vertrauensgruppen gegründet werden, an die sich Betroffene wenden können. Gestern war Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow zurückgetreten - unter anderem wegen des Umgangs ihrer Partei mit Sexismus.

Im Osten der Ukraine hat die russische Großoffensive wohl doch noch nicht begonnen. Ein Vertreter des ukrainischen Sicherheitsrates sagte, die bisherigen Angriffe seien wahrscheinlich zur Probe gewesen. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis die Offensive beginne. In einem Vorort von Kiew sind nach ukrainischen Angaben weitere Massengräber entdeckt worden. Die Behörden sprechen von zwei Gräbern in Borodjanka.