Das Wintertief Tristan hat weite Teile Deutschlands eiskalt erwischt. In der Mitte der Republik schneit es und im Norden und Osten ist es klirrend kalt. Diese Kälte erreicht auch bald den Südwesten. Nach der Amokfahrt in Trier am 1. Dezember vergangenen Jahres berichtet Oberbürgermeister Wolfram Leibe über die bisherige Betreuung der Opfer. In Deutschland tritt die veränderte Impf-Verordnung in Kraft. Sie sieht unter anderem vor, dass der Wirkstoff von AstraZeneca vorrangig an Menschen zwischen 18 und 64 Jahren verimpft werden soll.