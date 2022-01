Info-Date am Morgen: Windhose über Kiel – Ende der Impf-Zentren

Eine Windhose hat über Kiel gewütet. Der Wirbelsturm erinnere stark an einen Tornado, denn er hat mit Macht Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt. Besonders schlimm hat es ein Ruder-Team erwischt. Einige der Ruderer hat der Sturm ins Wasser geschleudert – Ersthelfer und die Feuerwehr konnten alle Menschen retten, einige mussten aber mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Impf-Zentren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stellen den Regelbetrieb ein. Zuletzt war das Angebot der Impf-Zentren kaum noch nachgefragt worden, da Impfungen leicht bei Haus- und Betriebsarztpraxen zu bekommen sind. In Rheinland-Pfalz bleiben aber Impfzentren in einem Bereitschaftsmodus, um sie im Notfall schnell reaktivieren zu können.