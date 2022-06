Info-Date am Morgen: Wieder Diskussion über EU-Sanktionspaket – tödliche Schüsse in amerikanischem Krankenhaus

Viel ist auf EU-Ebene schon über das neue Sanktionspaket gegen Russland gestritten worden - es ging vor allem um ein Öl-Embargo, für das Ungarn Ausnahmen wollte und auch bekommen hat. Nun aber blockiert Ungarn das neue Sanktionspaket trotzdem, weil das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt, Patriarch Kirill, auf der Sanktionsliste steht.

Dänemark wird sich künftig an der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU beteiligen. Das haben die Dänen in einer Volksabstimmung entschieden. Das Land gibt damit ein Sonderrecht aus den 1990er Jahren auf.

In den USA hat wieder ein Mann mehrere Menschen erschossen. Der Schütze ist mit einem Gewehr und einer Pistole in das Krankenhaus in der Stadt Tulsa in Oklahoma eingedrungen, hat das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Danach hat sich der Mann offenbar selbst erschossen, teilte die Polizei mit.