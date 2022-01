Info-Date am Morgen: Widersprüchliche Aussagen zur kritischen Infrastruktur – Lauterbach macht Druck bei Kontakt-Nachverfolgung

Die sogenannte kritische Infrastruktur ist nach Ansicht der Bundesregierung gut auf die nächste Corona-Welle mit der Omikron-Variante vorbereitet. Experten befürchten allerdings das Gegenteil: Sie warnen davor, dass viele Menschen gleichzeitig nicht mehr arbeiten können, wenn die Infektionszahlen durch die hochansteckende Virus-Variante rapide steigen und sich viele Infizierte und Kontaktpersonen in Quarantäne begeben müssen. Zur kritischen Infrastruktur gehören unter anderem Feuerwehren, Krankenhäuser und Energieversorger. Sie sollten deshalb, so die Forderung der Experten, ihre Pandemiepläne überprüfen.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat ebenfalls Pläne für den Fall entwickelt, dass Omikron die kritische Infrastruktur im Land gefährdet. Gerade in sensiblen Bereichen, wie den Rettungsleitstellen oder bei den Energieversorgern überlege man, Kollegen aus dem Ruhestand wieder in den Dienst zu holen. Im äußersten Fall könne es auch sein, dass man Mitarbeiter, die symptomfrei in Quarantäne sind, in den Dienst rufen müsse, falls sie dort ohne Kontakt zu Kollegen arbeiten könnten. Im Moment habe man die Besatzungszahl, beispielsweise in Feuerwehrfahrzeugen, halbiert und fahre zum Teil mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz. Es werde alles getan, um die Kontakte zu reduzieren, hieß es.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Gesundheitsämter dazu bringen, zügig wieder mehr Tests zu machen und auch die Menschen schneller zu finden, die Kontakt zu Infizierten hatten. Lauterbach kritisiert, gerade die Dynamik der neuen Coronavirus-Variante Omikron sei in den offiziellen Zahlen nicht richtig abgebildet.