Info-Date am Morgen: Weitere Menschen aus Mariupol geflüchtet und Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed

Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol sind offenbar weitere Menschen geflüchtet. In einer Videobotschaft sprach der ukrainische Präsident Selenskyj von 344 Geflüchteten. Russland kündigte derweil eine dreitägige Feuerpause an, damit Zivilisten das umkämpfte Azovstal-Stahlwerk verlassen könnten. Heute, morgen und am Freitag soll es von 8-18 Uhr (Ortszeit) einen Fluchtkorridor geben.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins um einen halben Prozentpunkt nach oben gesetzt. So einen großen Anstieg gab es seit mehr als 22 Jahren nicht mehr. Damit will die Fed die Inflation bekämpfen und hofft gleichzeitig, dass die Wirtschaft nicht zu stark darunter leide.