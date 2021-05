Trotz internationaler Bemühungen um eine Waffenruhe dauert der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen an. Auch in der Nacht griff Israels Militär nach eigenen Angaben großflächig Ziele in dem Küstengebiet an. Aus Gaza flogen Raketen auf angrenzende Gebiete in Israel. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, der Einsatz gegen Terrororganisationen werde mit voller Wucht fortgesetzt und noch einige Tage dauern.

In Baden-Württemberg impfen Hausärztinnen und Hausärzte ab heute fast alle Personen, ohne dass sie auf eine Priorisierung achten müssen. Diese Regelung gilt für sämtliche Impfstoffe und nicht wie bisher nur für das Vakzin von AstraZeneca. Allerdings bietet sich der Impfstoff von Moderna nach Angaben der Landesapothekenkammer wegen des Transports nicht für Praxen an.