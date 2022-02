Info-Date am Morgen: Weitere Ermittlungen zu mutmaßlichen Polizistenmördern - Corona-Lockerungen in Nachbar-Ländern

Im Fall der getöteten Polizisten im Kreis Kusel untersuchen die Ermittler heute weitere Details. Unter anderem geht es um die Waffen, die bei Durchsuchungen in den Häusern der Verdächtigen gefunden worden sind. Außerdem gehen die Ermittler den rund 150 Hinweisen nach, die zu dem Verbrechen bislang eingegangen sind. Seit gestern sitzen ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger aus dem Saarland in Untersuchungshaft. Ihnen werden Mord und Wilderei vorgeworfen. Der Ältere schweigt laut Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen, der Jüngere hat demnach die Wilderei zugegeben. Er bestreitet aber, auf die Polizisten geschossen zu haben.

Corona-Lockerungen sind bei uns in Deutschland noch nicht absehbar. Gestern hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gesagt, vor Ostern gehe da wohl nichts, alles andere sei ein falsches Signal. Einige Nachbarländer gehen anders vor: Dänemark hat gestern fast alle Beschränkungen aufgehoben, trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz, die sich auf 5.000 zubewegt. Norwegen lockert ebenfalls - und auch in Frankreich ist seit Mitternacht einiges möglich, was bei uns noch nicht geht. Vollbesetzte Fußballstadien oder Konzerthallen sind dort seit heute wieder möglich. Im Zuge der ersten Corona-Lockerungen in diesem Jahr werden die Begrenzungen für Großveranstaltungen, die seit Ende 2021 galten, wieder abgeschafft.