Info-Date am Morgen: weiter Streit um Corona-Lohn-Fortzahlung und Ende des Handy-Kabel-Salats?

Auch nach der Entscheidung der Gesundheitsminister-Runde von Bund und Ländern, die Lohnfortzahlung für nicht geimpfte Menschen im Corona-Quarantäne-Fall auslaufen zu lassen, geht die Diskussion weiter. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) verteidigt die Entscheidung. Kritik kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund: Arbeitgeber müssten somit den Impf-Status abfragen, was diese nicht dürften. Auch viele Betriebe äußern sich zurückhaltend – für sie sind noch viele Praxis-Fragen offen.

Die Europäische Union will den Elektroschrott reduzieren und legt sich dabei mit Apple an. Der Grund: Die EU will sich heute auf eine Initiative verständigen, dass nur noch USB-C-Kabel als Ladekabel für Mobiltelefone Verwendung finden – damit hätte der Kabel-Salat der verschiedenen Anschlüsse ein Ende. Viele asiatische Hersteller verwenden schon USB-C als Standard, aber vor allem der US-Hersteller Apple wehrt sich dagegen und setzt lieber auf seinen hauseigenen "Lightning"-Anschluss.