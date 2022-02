Info-Date am Morgen: Weimarer Dreieck und Zweifel an einrichtungsbezogener Impfpflicht

per Mail teilen

Im Moment werden alle Register gezogen, um einen Weg aus dem Ukraine-Konflikt zu finden. Gestern hat sich Bundeskanzler Scholz mit Frankreichs Präsident Macron und dem polnischen Staatschef Duda getroffen. Diese Treffen im sogenannten Weimarer Dreieck gibt es seit 30 Jahren. Das Ziel ist, einen Krieg in Europa zu verhindern.

Es gibt immer mehr Zweifel an der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Die bayerische Landesregierung plant die Impfpflicht erstmal nicht umsetzen. Auch andere Unions-geführte Bundesländer sind skeptisch.