Vor den Landtagswahlen im Südwesten am 14. März haben sich die Umfrage-Werte der Parteien gefestigt. In Baden-Württemberg liegen weiterhin die Grünen vorne, in Rheinland-Pfalz die SPD. In Neuseeland gab es Warnungen vor einem Seebeben im Pazifik. Außerdem kriegen wir Tipps, was man im März schon im Garten anbauen kann.