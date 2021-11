Info-Date am Morgen: Virologe Drosten besorgt über Omikron-Variante und Start des Corona-Krisenstabs wohl in dieser Woche

Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist in Deutschland angekommen. Ob sie gefährlicher ist, kann die Wissenschaft noch nicht beurteilen. Der Berliner Virologe Christian Drosten äußerte sich im ZDF-heute journal "ziemlich besorgt". Berichte aus Südafrika über milde Covid-19-Verläufe hätten noch nicht sehr viel Substanz, da man angesichts von nur gut 1.000 Fällen zu wenig über die Omikron-Variante wisse. Man sehe aber, dass sie häufig bei jungen Leuten auftauche und auch Menschen betreffe, die eine Erkrankung schon hinter sich haben. Er habe die Sorge, dass man die erste wirkliche "Immunfluchtmutante" vor sich habe.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist heute früh weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 452,4 an. Allerdings ging die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Wert vor einer Woche um 1.279 zurück. Die zukünftige Ampel-Koalition will wegen der ernsten Lage in der Pandemie bereits in den nächsten Tagen den geplanten Corona-Krisenstab einsetzen. An dessen Spitze soll ein General stehen. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung ist für die Leitung Generalmajor Carsten Breuer im Gespräch. Der 56-Jährige ist Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das für Einsätze der Streitkräfte im Inland zuständig ist.