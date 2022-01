Irritationen über neue Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg. Der Einzelhandel kritisiert die FFP2-Maskenpflicht, die jetzt beim Einkaufen und in Restaurants gilt. Es seien sowieso schon wenige Menschen in den Innenstädten unterwegs, jetzt müssten auch noch die, die nur eine medizinische Maske tragen, abgewiesen werden. In Bussen und Bahnen sind weiterhin auch medizinische Masken erlaubt.

Ein halbes Jahr nach der Hochwasserkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz stockt es bei den Finanzhilfen. Die Investitions- und Strukturbank des Landes hat erst 31 Anträge für Geld für den Wiederaufbau von Häusern genehmigt. Landespolitikkorrespondent Mathias Zahn erklärt, warum diese Auszahlungen – im Gegensatz zu Hausratversicherungen – deutlich länger dauern. Es liegt unter anderem daran, dass für den Wiederaufbau von Häusern deutlich mehr Dokumentation nötig ist und dass deutlich mehr Gutachter gebraucht würden, als gerade verfügbar sind.

Heute vor 10 Jahren ist das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der Insel Giglio auf Grund gelaufen und teilweise gesunken. 32 Menschen kamen ums Leben. Auf der Insel wird heute der Opfer gedacht. Der damalige Kapitän Schettino wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt. Bei guter Führung könnte er in diesem Jahr freikommen.