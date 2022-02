Info-Date am Morgen: Verletzte bei Streit in Ulm; Scholz vermittelt in Ukraine-Krise

In der Oststadt von Ulm sind am Abend drei Menschen verletzt worden. Nach einem Streit in einem Haus soll ein Mann mit einer Machete auf eine Gruppe losgegangen sein.

Bundeskanzler Olaf Scholz will heute Russlands Präsidenten Wladimir Putin davon überzeugen, auf eine weitere militärische Eskalation im Ukraine-Konflikt zu verzichten. Bei einem Angriff auf die Ukraine, so der SPD-Politiker gestern, werde Putin die Konsequenzen des Westens ganz deutlich zu spüren bekommen.