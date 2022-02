Info-Date am Morgen: USA fürchten Angriff auf Ukraine; neue Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

In der Ukraine-Krise halten die USA den gemeldeten russischen Truppenabzug aus der Grenzregion für eine Falschmeldung. Ein Angriff sei weiter möglich. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Zweifel an Russlands Darstellung. Sie fordert Beweise dafür, dass wirklich russische Truppen die Grenze zur Ukraine verlassen haben.

Am Mittwoch hatten Bund und Länder beschlossen, die Maßnahmen zum Schutz vor Corona zu lockern. Das wird nun in den Ländern Stück für Stück umgesetzt. In Rheinland-Pfalz ist um Mitternacht die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten.