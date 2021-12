Info-Date am Morgen: USA bestätigen ersten Omikron-Fall und Kandidaten für CDU-Vorsitz sprechen live mit Mitgliedern

Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich immer weiter aus. Nun haben auch die USA den ersten Fall bestätigt - als 20. Land weltweit. Nach Angaben der Behörden leidet die betroffene Person an milden Symptomen. Sie war am 22. November von Südafrika nach San Francisco geflogen. Um die Verbreitung der neuen Corona-Variante einzudämmen, denkt die US-Regierung über strengere Test-Regeln bei Einreisen nach und darüber, wie die Impfbereitschaft der Bürger gefördert werden kann.

Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun, haben am Abend in Berlin mit der Parteibasis diskutiert. Das sogenannte Townhall-Meeting wurde online übertragen. 25 ausgewählte CDU-Mitglieder konnten den Kandidaten Fragen stellen. Dabei ging es vor allem darum, wie die CDU wieder mehrheitsfähig werden und auch mehr Frauen für sich gewinnen kann. Alle drei Kandidaten versprachen mehr Basis-Beteiligung und betonten ihren Teamgeist. Ab Samstag findet erstmals eine Mitgliederbefragung über den künftigen Parteichef statt.