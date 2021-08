per Mail teilen

Nach heftigen Unwettern sind in Schuld im Kreis Neuenahr-Ahrweiler mehrere Häuser eingestürzt, es werden Menschen vermisst. An vielen Orten sind Straßen und Keller überflutet. Auch der Kreis Vulkaneifel hat den Katastrophenfall ausgerufen. Der ARD-Meteorologe Karsten Schwanke sagt, so eine Wetterlage habe er noch nie erlebt.

Der Landtag von Rheinland-Pfalz stimmt darüber, das Einkommen der Abgeordneten zu erhöhen. Die Diäten sollen innerhalb von drei Jahren von 7.000 auf 7.800 Euro pro Monat steigen.