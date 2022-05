Info-Date am Morgen: Unwetter im Südwesten und Entlastungspaket zwischen Bundestag und Bundesrat

Örtlich heftige Unwetter haben in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewütet. Besonders belastend war das für die Menschen im Norden von Rheinland-Pfalz, der letztes Jahr von der Flutkatastrophe betroffen war. Viele Menschen leiden noch immer unter den Folgen. Die Sachschäden beschränkten sich allerdings bisher vor allem auf umgefallene Bäume und vollgelaufene Keller in Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg gab es Überschwemmungen, so stand zum Beispiel die Klett-Passage in Stuttgart unter Wasser.

Mit dem 9-Euro-Ticket und dem Tank-Rabatt sollen ÖPNV und Autofahren wieder günstiger werden. Das ist ein Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Der Bundestag hat es gestern verabschiedet. Nun muss es den Bundesrat noch passieren, aber es bleibt ungewiss, ob das heute auch geschieht: Baden-Württemberg und Bayern haben Widerstand angekündigt. Sie wollen mehr Geld für den ÖPNV vom Bund sehen.