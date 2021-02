Nach dem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wollen die US-Demokraten nun eine unabhängige Untersuchung zum Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar durchsetzen. So eine ähnliche Untersuchung gab es schon zu den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 in den Jahren danach. Kritik gibt es an einer höheren Impf-Priorisierung von Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern in der Corona-Pandemie und im Service prüfen wir, ob sich aus der Hausratsversicherung mehr rausholen lässt.