Info-Date am Morgen: Unions-Politiker wollen Quarantäne-Reglungen ändern – schärfere Corona-Regeln in BW

Weil sich die Omikron-Variante des Corona-Virus sehr schnell ausbreitet, fordern immer mehr Politiker aus der Union, die Quarantäne-Regelungen anzupassen. Sie sehen die Infrastruktur in Deutschland in Gefahr. Unionsfraktionsvize Sepp Müller sagte der Zeitung "Die Welt", nach Hochrechnungen müssten durch Omikron bis zu 700.000 Neuinfektionen täglich befürchtet werden. Das könnte, wenn sich alle Kontaktpersonen länger isolieren müssten, eine Massen-Quarantäne auslösen. Deshalb sollten sich nach dem Willen des CDU-Politikers Geimpfte und Genesene nach fünf Tagen freitesten können. Geboosterte ohne Symptome sollten sich, statt Quarantäne, täglich testen. Schließlich sei nach allem, was man bisher wisse, Omikron zwar ansteckender, aber nicht gefährlicher, sagte Müller. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor ebenfalls eine neue Quarantäne-Strategie ins Gespräch gebracht.

Im bayrischen Schweinfurt haben am Abend mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Dabei ist es nach Angaben der Polizei zu Gewalt gekommen. Sie twitterte, die Stimmung unter den Demonstranten sei aggressiv gewesen, deshalb hätten Beamte Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt. Ein Kind sei in eine Nebelwolke von Pfefferspray geraten. Die Mutter des Kindes hat nach Angaben der Polizei versucht, eine Absperrung zu durchbrechen. Ein Polizeisprecher hat der Nachrichtenagentur DPA gesagt, man habe dem Kind die Augen ausgespült, es gehe ihm inzwischen wieder gut. Gegen die Frau aus der Querdenkerszene, die das vierjährige Kind mit zu der Demo genommen hat, sei Anzeige erstattet worden.

In Baden-Württemberg gelten ab heute schärfere Corona-Regeln. In Innenräumen dürfen sich maximal zehn Personen miteinander treffen, im Freien maximal 50. Ungeimpfte dürfen höchstens zwei Personen treffen. In Innenräumen, in denen Maskenpflicht besteht, sollte möglichst eine FFP-2-Masken getragen werden. Die Gastronomie bleibt zwischen 22:30 Uhr und 5 Uhr geschlossen.