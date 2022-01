Info-Date am Morgen: Unions-Fraktionschef Brinkhaus macht Weg für Merz frei; Prozess um Einbruch in "Grünes Gewölbe" in Dresden

Friedrich Merz wird mächtigster Mann in der CDU. Der Parteivorsitzende wird aller Voraussicht nach auch Chef der Unionsfraktion. Ralph Brinkhaus, der den Job bisher hat, hat seiner Fraktion mitgeteilt, dass er nicht mehr für den Posten kandidieren will - und dass die Wahl auch gleich vorgezogen werden könne.

Um einen der spektakulärsten Diebstahlsfälle in Deutschland geht es in Dresden. Dort sind 2019 mehrere Männer in das „Grüne Gewölbe“ eingebrochen und haben Juwelen gestohlen - Versicherungswert: knapp 114 Millionen Euro.