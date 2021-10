Info-Date am Morgen: Union akzeptiert Scholz' Wahlsieg und James-Bond-Premiere in London

Am Rande der konstituierenden Sitzung der deutlich geschrumpften Fraktion von CDU und CSU nach der Bundestagswahl gab es endlich Glückwünsche zum SPD-Wahlsieg an deren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Die kamen aber nicht vom Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, sondern vom ehemaligen Konkurrenten in der K-Frage, von Markus Söder. Die Union will aber trotzdem ihren Kurs fortsetzen und an den Verhandlungen für eine Koalition mit Grünen und FDP festhalten.

Endlich wieder James Bond im Kino: "Keine Zeit zu sterben" heißt der neue 007-Streifen. Er hatte sich wegen der Corona-Pandemie immer wieder verzögert. Nun war endlich Weltpremiere in London – da aber war Corona doch noch zu spüren. Viele Fans, die zur Royal Albert Hall gekommen waren, wurden weggeschickt. Grund: Hygiene-Regeln und der exklusive Zugang nur für Mitwirkende, Promis und das Königshaus.